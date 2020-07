Scandalo Banega: l’argentino balla in discoteca senza mascherina. Il video (Di domenica 26 luglio 2020) L’ex centrocampista dell’Inter Ever Banega è finito nel mirino delle critiche a causa di un video che sta letteralmente spopolando sul web. E’ bufera in Spagna per un filmato, pubblicato sui social dalla moglie dell’argentino. Nel video, si nota la presenza del calciatore in un locale di Valencia senza mascherina, mentre balla in compagnia di alcuni amici. Nella discoteca Mya, sono stati registrati negli ultimi giorni 12 casi di Coronavirus. Foto Daily Star Nueva polémica rodea de nuevo a Ever Banega!!! #Radioestadio Vídeo publicado en redes sociales donde aparece sin mascarilla en la discoteca Mya, en la que 12 trabajadores han dado positivo por Covid!! ... Leggi su alfredopedulla

