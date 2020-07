Sbranata dal suo cane o dai 62 cani da caccia che le hanno trovato intorno? Mistero sulla morte di Elisa Pilarski (Di domenica 26 luglio 2020) Era il 16 novembre 2019 quando la 29enne francese Elisa Pilarski, incinta di sei mesi, portò Curtis, uno dei cinque cani del suo compagno Christophe Ellul, a fare una passeggiata. Elisa e Christophe abitavano insieme a Saint-Pierre-Aigle, piccola località di campagna a un’ora e mezza da Parigi. L’uomo era a lavoro all’aeroporto di Roissy quando Elisa lo chiamò alle 13:19 dicendogli di essere in pericolo, perché minacciata da alcuni cani. Lui si precipitò sul posto, dove incontrò due cani da caccia poi prima di ritrova la compagna, intorno alle 15, tra gli alberi. La donna, ormai senza vita, era stata Sbranata. Accucciato accanto a lei c’era Curtis, ... Leggi su meteoweb.eu

Pamela56132182 : RT @_DAGOSPIA_: NEGLI STATI UNITI UNA BIMBA DI 1 ANNO È STATA SBRANATA DAL PITBULL DEI NONNI DURANTE IL PRANZO - _DAGOSPIA_ : NEGLI STATI UNITI UNA BIMBA DI 1 ANNO È STATA SBRANATA DAL PITBULL DEI NONNI DURANTE IL PRANZO… - francobus100 : Bimba di 1 anno sbranata dal pitbull dei nonni durante il pranzo di famiglia - SCapirai : RT @ilmessaggeroit: Bimba di 1 anno sbranata dal #pitbull dei nonni durante il pranzo di famiglia - javert64 : RT @ilmessaggeroit: Bimba di 1 anno sbranata dal #pitbull dei nonni durante il pranzo di famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Sbranata dal

Elisa è morta sbranata dal suo cane o no? L’”affaire Pilarski”, come lo chiamano molti giornali francesi, dovrebbe avere a breve una svolta. E sarà legata al risultato del Dna di una muta di cani da c ...Curtis, lo staffordshire terrier americano accusato di aver sbranato e ucciso la sua proprietaria, Elisa Pilarski, in Francia a novembre 2019 rischia di essere abbattuto. Pilarski aveva 29 anni ed era ...