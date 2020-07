Sbarchi senza sosta a Lampedusa, ma i danni peggiori li fa Salvini. Il Governo sta gestendo una situazione difficile. Ma a seminare il panico ci pensa l’allarmismo della Lega (Di domenica 26 luglio 2020) A Lampedusa proseguono senza sosta gli Sbarchi dei migranti. L’hotspot scoppia e tra gli stranieri trasferiti ve ne sono stati alcuni che hanno anche tentato la fuga dal centro d’accoglienza. Una situazione difficile da gestire, su cui il Governo sta lavorando con la massima attenzione, ma a complicare ulteriormente le cose c’è il solito Matteo Salvini che lancia allarmi e semina paure, finendo per danneggiare lui il turismo. L’ennesimo bluff leghista svelato dallo stesso sindaco dell’isola. I FATTI. Nelle ultime ore a Lampedusa sono stati registrati ben 14 Sbarchi. In larga parte di gruppi di tunisini. Nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono 960 extracomunitari, dieci ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : Noi difendiamo i pescatori, gli imprenditori e i lavoratori di #Lampedusa stufi di un’invasione senza precedenti, c… - matteosalvinimi : ?? Nuovo barcone con 55 tunisini (in fuga dalla famosa 'guerra di Tunisia') e salgono a 800 (ottocento!) gli sbarch… - LegaSalvini : SENZA LA LEGA AL GOVERNO I TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI FESTEGGIANO - Max_Tacconi : RT @ilgiornale: Proseguono senza sosta gli sbarchi a Lampedusa. A centinaia sono arrivati negli ultimi giorni portando di fatto al collasso… - TonusAldo : RT @matteosalvinimi: Noi difendiamo i pescatori, gli imprenditori e i lavoratori di #Lampedusa stufi di un’invasione senza precedenti, che… -

Sono in corso in questi minuti le analisi previste dal protocollo anti Covid nell’hotspot di Lampedusa. Secondo quanto riporta La Sicilia, 25 migranti sono risultati positivi al test sierologico. Ma a ...Numeri da capogiro quelli di luglio 2020, così alti che per trovarne di simili bisogna tornare indietro a gennaio 2018. Una situazione fuori controllo, soprattutto nell'hotspot di Lampedusa, ormai al ...