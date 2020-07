Sarri: “Vincere ha sempre un sapore forte. Società sempre vicina. Ho lasciato il campo perché…” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Juventus-Sampdoria, gara che ha consegnato nelle mani dei bianconeri il nono scudetto consecutivo, il 36esimo titolo della storia della Vecchia Signora: “Lo scudetto ha un sapore forte, particolare, vincere è difficile, ogni anno è complicato e difficile. Nello sport non c’è niente di facile. Qualcosa di grandioso e particolare, dopo otto anni che vincono non era semplice. Avevo la paura della secchiata, per quello sono stato dentro. Per Dybala è difficile, la sensazione è che ci sia un problema muscolare. Differenza tra Juventus e Napoli? Cristiano e Dybala fanno la differenza, la differenza è la società, il presidente è un grande personaggio, sta vicino, il dirigente è ... Leggi su alfredopedulla

