Sarri con la sigaretta, lo spumante e tanta schiuma: il tecnico esulta da solo in campo, ma poi negli spogliatoi fa festa con i suoi (Di lunedì 27 luglio 2020) È stato il suo primo scudetto e ha gioito alla sua maniera. Maurizio Sarri, dopo aver disertato la festa in campo, ha festeggiato il suo primo titolo negli spogliatoi insieme alla squadra. Il tecnico bianconero è stato infatti poi riempito di schiuma in testa da Cuadrado per poi stappare un'enorme bottiglia e inaugurando il brindisi post-vittoria, con la sua solita sigaretta tra le labbra. In campo, al fischio, finale ha agitato il pugno chiuso con una rabbia figlia di una carriera che lo ha portato al top, dopo anni di gavetta nei campi delle serie minori e dopo aver raggiunto la Serie A con l'Empoli a 55 anno. Una rabbia agonistica figlia anche delle tante ... Leggi su liberoquotidiano

