Sardegna, 130 milioni per la “Salva imprese” di Solinas: 5,7 a una società fantasma. L’assessore: “Non so chi siano, soldi stanziati sulla fiducia” (Di domenica 26 luglio 2020) Centotrenta milioni destinati al mondo del lavoro, 36 all’agricoltura, 15 al turismo e poco meno di 6 a una società fantasma, sconosciuta sia agli uffici regionali che all’assessore che ha fortemente caldeggiato il finanziamento, e infine 900mila euro “alle società di pallavolo che militano in serie A”. In Sardegna: una, di proprietà di un collega di partito del presidente della Regione Christian Solinas. Si tratta delle principali voci di bilancio della poderosa cura ricostituente varata dal Consiglio regionale pochi giorni fa, la cosiddetta ‘Salva imprese’, con l’approvazione di un disegno di legge approntato dalla giunta e poi parzialmente modificato in aula con diversi emendamenti. Obiettivo dichiarato: sostenere il sistema economico isolano e mitigare ... Leggi su ilfattoquotidiano

