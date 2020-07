San Giovanni a Piro, tampone negativo per la consigliera comunale (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ negativo il secondo tampone sulla consigliera comunale di San Giovanni a Piro. A darne notizia il sindaco Ferdinando Palazzo. “Con grande gioia ho appena ricevuto dal Distretto Sanitario la notizia che è risultato negativo il secondo tampone al quale è stata sottoposta la nostra Amica e consigliera comunale che quattro giorni fa era invece risultata positiva al Covid-19- ha dichiarato il Sindaco- Una buona notizia per la nostra comunità. Potrebbe essersi trattato di un finto positivo, ma la prevenzione ci impone di muoverci con rigore di fronte ad una epidemia che ha messo il mondo a dura prova”. Ad ogni modo lunedì, per ... Leggi su anteprima24

