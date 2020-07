Samantha Togni accanto a Magalli ne "I fatti vostri". Cosa dice su Adriana Volpe (Di domenica 26 luglio 2020) Punto e a capo. Samantha Togni è pronta per una nuova avventura: “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli su Rai2. Ovviamente da settembre. L'ex ballerina di Milly prende il posto di Roberta Morise. Ma assicura che non c'è alcun attrito, nessuna rivalità. Si tratta di un banco di prova molto importante per la ballerina (storico volto del programma "Ballando con le stelle" di Milly Carlucci), scelta da Michele Guardì per I fatti vostri. “Io e Magalli ci siamo incontrati diverse volte, negli anni, ma non siamo mai andati oltre il saluto educato e cordiale. Mi sembra un uomo simpatico, affabile, pronto alla battuta e molto ironico: qualCosa che mi appartiene e in cui mi riconosco, ... Leggi su iltempo

E sulla questione Magalli-Adriana Volpe, che tiene banco da mesi a colpi di denunce dice: “Non ne so poi così tanto. Però sono convinta che in ogni situazione ci voglia la giusta dose di leggerezza. Q ...

Per Samanta Togni è un momento molto importante: la vita professionale della maestra di danza di Ballando con le Stelle è a una svolta. La Togni passerà dalla pista da ballo a un banco di prova import ...

