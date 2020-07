Samanta Togni disgustata dai commenti volgari alle sue foto, interviene il marito (Di domenica 26 luglio 2020) Samanta Togni con una buona dose di ironia e rabbia si scusa per la foto che ha postato su Instagram. “Maschi vi ho sopravvalutati” commenta nel breve video, disgustata dalle frasi usate da alcuni dei suoi follower. Samanta Togni non resta in silenzio, non fa come altre sue colleghe che sui social fingono di non leggere i commenti volgari dei maschi. La Togni richiama l’attenzione proprio sull’essere maschi o uomini e in più interviene anche il marito. Mario Russo dà una bella lezione a tutti, non gli fa certo piacere leggere i commenti di certi maschi sotto le foto di sua moglie. Samanta è ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Samanta Togni, I Fatti vostri, matrimonio alle stelle con Mario Russo - infoitcultura : Samanta Togni: “Incontrare Mario mi ha fatto desiderare la stabilità, sarà una vita meno gipsy” - infoitcultura : I Fatti Vostri, Samanta Togni retroscena su Giancarlo Magalli: 'Coincidenza' | LaNostraTv - infoitcultura : Samanta Togni, la polemica impazza sul web: nel mirino alcune sue foto - infoitcultura : Giancarlo Magalli affiancato da Samanta Togni, la ballerina pubblica delle foto e resta sconvolta dai commenti -