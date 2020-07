Salvini e il paragone sul Mes: «Anche l’usuraio ti offre soldi facili» (Di domenica 26 luglio 2020) Matteo Salvini si spinge oltre rispetto a quanto affermato nei giorni scorsi, confermando una tendenza delle ultime ore: alzare l’asticella delle sue dichiarazioni per ottenere un maggiore coinvolgimento emotivo. O, almeno, fare un tentativo in questa direzione. Nel corso di un’intervista al quotidiano Il Giornale, il leader della Lega ha fatto un paragone piuttosto forte tra il Mes e l’usuraio. LEGGI Anche > Matteo Salvini dice che quella su Fontana è malagiustizia a senso unico Salvini e il paragone tra il Mes e l’usuraio «Anche l’usuraio ti propone soldi comodi – ha detto Matteo Salvini -, ma quando entri nel giro dell’usura sei finito. È quello che sta succedendo in ... Leggi su giornalettismo

enzoacunzo : RT @giornalettismo: #Salvini alza il tono dello scontro sul #Mes e fa il paragone con l'usuraio. Poi dice: 'Se lo stato non ti aiuta, fini… - giornalettismo : #Salvini alza il tono dello scontro sul #Mes e fa il paragone con l'usuraio. Poi dice: 'Se lo stato non ti aiuta,… - Federic35509908 : @Nadiavirtussina @MariaLu91149151 @gparagone Ma per favore,se non hanno fatto governare Salvini che gli hanno messo… - Azzurra54227165 : @Nadiavirtussina @MariaLu91149151 @gparagone Se l'Ue non cede con Salvini non cede neppure a Paragone! #destraunita - AnnaMariaCastel : RT @todorov_denis: Amici, usano Paragone per indebolire la Lega e Fratelli d'Italia. Vi prego usate il cervello e non casscate come nel 201… -

