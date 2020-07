Saluti romani per Mussolini a Giulino Mezzegra e Dongo (Di domenica 26 luglio 2020) COMO, 26 LUG - Circa 150 nostalgici del regime fascista hanno commemorato oggi a Giulino di Mezzegra e a Dongo, in provincia di Como, Benito Mussolini, Claretta Petacci e i gerarchi fascisti fucilati ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

braccia rubate a dei sani saluti romani - Un tempo Fratelli d'Italia era il partito dei saluti romani e dei reduci dell'MSI, mentre oggi Giorgia Meloni si presenta…

COMO, 26 LUG - Circa 150 nostalgici del regime fascista hanno commemorato oggi a Giulino di Mezzegra e a Dongo, in provincia di Como, Benito Mussolini, Claretta Petacci e i gerarchi fascisti fucilati ...

Predappio 2020, solo un centinaio di persone per l'anniversario della nascita di Mussolini

Predappio (Forlì), 26 luglio 2020 - Alla manifestazione di questa mattina, davanti al cimitero monumentale di Predappio, per ricordare il 137esimo anniversario della nascita di Benito Mussolini, avven ...

