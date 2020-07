Saluti romani e benedizioni: i nostalgici “recuperano” la cerimonia per la morte di Mussolini saltata per Covid (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Mentre il Coronavirus, da un lato, blocca il corteo di Predappio, nostalgici del fascismo, circa 150 persone, hanno “recuperato” tre mesi dopo un appuntamento “saltato” quest’anno a causa del lockdown a Giulino di Mezzegra e a Dongo: quello della commemorazione di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti fucilati il 28 aprile del 1945. La manifestazione in provincia di Como è una iniziativa dall’associazione Mario Nicollini e nei giorni scorsi aveva sollevato qualche polemica da parte dell’Anpi e di alcuni parlamentari sull’opportunità di autorizzarla. Non sono stati registrati incidenti. «Benito Mussolini, presente» sono state le parole pronunciate dai nostalgici a Giulino di ... Leggi su open.online

COMO, 26 LUG - Circa 150 nostalgici del regime fascista hanno commemorato oggi a Giulino di Mezzegra e a Dongo, in provincia di Como, Benito Mussolini, Claretta Petacci e i gerarchi fascisti fucilati ...

Predappio 2020, solo un centinaio di persone per l'anniversario della nascita di Mussolini

Predappio (Forlì), 26 luglio 2020 - Alla manifestazione di questa mattina, davanti al cimitero monumentale di Predappio, per ricordare il 137esimo anniversario della nascita di Benito Mussolini, avven ...

