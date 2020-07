Salerno, il barista multato per mille euro dopo l’ordinanza di De Luca: «Farò ricorso. Stavo bevendo» (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio) Il proprietario di un bar di Salerno ha preso una delle prime maxi-multe volute dal presidente della Campania Vincenzo De Luca per contenere il rischio di una nuova ondata da Coronavirus. Nell’ultima ordinanza, De Luca ha stabilito, infatti, che chi non indossa la mascherina nei locali chiusi dovrà essere sanzionato con il massimo dell’importo, cioè mille euro. In questo caso, il barista aveva «tolto la mascherina solo per un istante – dice lui – il tempo di bere un bicchier d’acqua». E, «proprio in quel momento», sarebbero entrati «un vigile in divisa e uno in borghese per fare il verbale». Ma la «cattiva sorte» non è toccata solo a lui: ... Leggi su open.online

«Nel mio locale – ha detto all’Ansa il gestore del bar sanzionato con multa da mille euro perché non indossava la mascherina- sono entrati un agente e un altro in borghese. Il verbale è stato fatto a ...

