Salerno, commerciante multato di mille euro perché senza mascherina nel suo bar: 'Farò ricorso, stavo bevendo' (Di domenica 26 luglio 2020) commenta 'Non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere d'acqua. Ho la testimonianza della mia collaboratrice - che peraltro indossava la mascherina - e di un cliente. Non ... Leggi su tgcom24.mediaset

Salerno, prime maxi-multe dopo l’ordinanza di Vincenzo De Luca: sanzionati un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private Le pesanti sanzioni comminate a tre commercianti di Salerno per il manc ..."Non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere d'acqua. Ho la testimonianza della mia collaboratrice - che peraltro indossava la mascherina - e di un cliente. Non pagherò la mu ...