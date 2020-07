Salento, violenta grandinata a Porto Cesareo: i chicchi sono grandi come noci. E i bagnanti fuggono dagli stabilimenti – Le immagini (Di domenica 26 luglio 2020) chicchi di grandine giganti, grandi come noci, e bagnanti costretti a fuggire dagli stabilimenti. È quanto successo sabato pomeriggio in Salento. Il maltempo si è abbattuto sul litorale di Porto Cesareo improvvisamente, sorprendendo chi era tranquillamente in spiaggia. Diffusi i danni alle carrozzerie delle auto. L'articolo Salento, violenta grandinata a Porto Cesareo: i chicchi sono grandi come noci. E i bagnanti fuggono dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Violenta grandinata a Porto Cesareo, in Salento: chicchi giganti e bagnanti in fuga - veracruz777 : RT @Corriere: Violenta grandinata a Porto Cesareo, in Salento: chicchi giganti e bagnanti in fuga - crispadafora : RT @Corriere: Violenta grandinata a Porto Cesareo, in Salento: chicchi giganti e bagnanti in fuga - MariaGiuliaDelf : RT @Corriere: Violenta grandinata a Porto Cesareo, in Salento: chicchi giganti e bagnanti in fuga - Corriere : Violenta grandinata a Porto Cesareo, in Salento: chicchi giganti e bagnanti in fuga -