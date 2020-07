Sabrina Misseri, perché «è innocente»: come sono andati i fatti per l’avvocato Coppi (Di domenica 26 luglio 2020) Sabrina Misseri «è innocente». Torna a ripeterlo con forza e convinzione il suo legale Franco Coppi, Principe del Foro, a tre anni dalla condanna definitiva che ha confermato l’ergastolo per la sua assistita Sabrina Misseri e la madre, Cosima Serrano. Il professor Coppi lo ha dichiarato al settimanale Oggi: «Poche volte sono stato convinto della innocenza di una persona che ho difeso, come nel caso di Sabrina Misseri, arrestata a 22 anni e condannata all’ergastolo per un omicidio, quello di Sarah Scazzi, che non ha commesso». Il penalista di fama, nell’intervista esclusiva a Oggi, torna sul caso di Avetrana che è il suo cruccio. ... Leggi su urbanpost

eccezionalex : RT @DpenPodcast: ?? PODCAST IN DIRETTA: Il Delitto di Avetrana: le possibili ricostruzioni (parte 2) su @Spreaker #avetrana #bossetti #garla… - DpenPodcast : ?? PODCAST IN DIRETTA: Il Delitto di Avetrana: le possibili ricostruzioni (parte 2) su @Spreaker #avetrana #bossetti… - fainformazione : Sabrina misseri innocente... «Poche volte sono stato convinto della innocenza di una persona che ho difeso, come n… - fainfocronaca : Sabrina misseri innocente... «Poche volte sono stato convinto della innocenza di una persona che ho difeso, come n… - Novanews241 : SABRINA MISSERI INNOCENTE? #Sabrinamisseri @ultimenotizie -

