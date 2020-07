S.T.A.L.K.E.R. 2 impressiona in nuove immagini e promette uno degli open-world più vasti e stupefacenti (Di domenica 26 luglio 2020) Uno degli annunci più apprezzati e inaspettati dell'Xbox Games Showcase di alcuni giorni fa è stato indubbiamente S.T.A.L.K.E.R. 2, il ritorno di una serie iconica nel panorama PC che arriverà anche su Xbox Series X come un'esclusiva console al lancio.Per quanto il nuovo trailer si sia rivelato una grande sorpresa, S.T.A.L.K.E.R. 2 è un progetto che è stato annunciato più di due anni fa e che per molto tempo è sparito dai radar. Le speranze si mischiano quindi inevitabilmente con un minimo di sano scetticismo ma non possiamo che essere felici delle nuove immagini e delle informazioni che gli sviluppatori hanno deciso di condividere in occasione dell'annuncio della versione Xbox Series X.Prima di tutto gli sviluppatori vogliono rimanere fedeli al franchise di S.T.A.L.K.E.R. e per questo ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : impressiona nuove Renegade 4xe e Compass 4xe, debutto in concessionaria. Le inedite ibride plug-in che coniugano rispetto ambientale e Dna Jeep Corriere Adriatico Nuova MINI John Cooper Works Countryman, prestazioni estreme

La Nuova MINI John Cooper Works Countryman sottolinea le sue qualità sia su strada che su terreni non asfaltati. L'eccezionale potenza del suo motore turbo compresso a 4 cilindri da 225 kW/306 CV vien ...

MotoGP, Fabio Quartararo impressiona sulla lunga durata, meno costante Vinales. Incognita Mir

In attesa di capire le effettive condizioni fisiche di Marc Marquez, che scenderà in pista solo domattina nelle FP3, è andata in archivio un’interessante prima giornata di prove libere a Jerez de la F ...

La Nuova MINI John Cooper Works Countryman sottolinea le sue qualità sia su strada che su terreni non asfaltati. L'eccezionale potenza del suo motore turbo compresso a 4 cilindri da 225 kW/306 CV vien ...In attesa di capire le effettive condizioni fisiche di Marc Marquez, che scenderà in pista solo domattina nelle FP3, è andata in archivio un’interessante prima giornata di prove libere a Jerez de la F ...