Romina Power: il pensiero per la sorella Taryn a un mese dalla scomparsa (Di domenica 26 luglio 2020) Romina Power dedica parole commosse all’amata sorella Taryn, la quale è scomparsa un mese fa a causa della leucemia. La perdita è stata devastante per la cantante, che ha condiviso su Instagram tantissime foto insieme alla sorella, i momenti speciali vissute insieme e la gioventù dal deserto del Messico alla Puglia. Un’altra durissima mancanza dopo la scomparsa della figlia Ylenia a New Orleans nel 1994, mai più ritrovata. Romina Power: il post per ricordare Taryn “La mia anima gemella“, scrive Romina Power come commento a una foto della sorella Taryn da giovane. La somiglianza ... Leggi su thesocialpost

