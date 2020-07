Roma vince 2-1 di rigore sulla Fiorentina: la Lazio piega 5-1 il Verona e aggancia l'Atalanta (Di domenica 26 luglio 2020) La Lazio dilaga 5-1 in casa dell’Hellas Verona e aggancia l’Atalanta al 3° posto. Al rigore di Amrabat risponde la rimonta dei biancocelesti con la tripletta di Immobile (due gol dal dischetto), la... Leggi su feedpress.me

SimoneGambino : Inter e Atalanta matematicamente tra le prime 4 ma non ancora certe al 100% della qualificazione in Champions per u… - zazoomblog : Serie A la Juventus vince il titolo. Bene Roma e Lazio - #Serie #Juventus #vince #titolo. #Lazio… - 45acpjoe : RT @sscalcionapoli1: #SerieATIM, i finali: la Roma vince con un rigore inventato, Torino aritmeticamente salvo #CagliariUdinese 0-1 #RomaFi… - 45acpjoe : RT @UomoRango: #JuveSampdoria #VeronaLazio #Scudetto #RomaFiorentina #asrm IL ROMANISTA: ? festeggia perché ha vinto un'altra squadra ma n… - marcocaputo78 : @GFI65 Negli ultimi anni, stranamente e casualmente, il calendario porta Roma juve nelle ultime giornate. Casualmen… -