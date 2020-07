Roma, Veretout: "Per il quinto posto non è finita. Ora testa al Torino" (Di domenica 26 luglio 2020) Roma - La Roma trova i tre punti nella sua ultima partita stagionale all'Olimpico. La squadra di Paulo Fonseca ha battuto 2 a 1 la Fiorentina di Iachini grazie alla doppietta su rigore di Jordan ... Leggi su corrieredellosport

OfficialASRoma : TRIPLICE FISCHIO! Dopo il pareggio viola colpiamo due pali, poi ci riporta avanti Veretout dal dischetto ?? DAJE R… - OfficialASRoma : SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! VERETOUT! 2-1! SU RIGORE ANCORA! DAJE ROMA! #RomaFiorentina - acffiorentina : Terracciano para tutto ma non può nulla sui due rigori di Veretout; di Milenkovic il goal del momentaneo pareggio.… - FcInterNewsit : Roma, Veretout assicura: 'L'Europa League? La stagione non è ancora finita' - Vale_ASR_98 : Comunque per me buonissima Roma, un peccato averla vinta con un rigore che a logica è inesistente. Bene gli esterni… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Veretout Roma, Veretout: “Per il quinto posto non è finita. Ora testa al Torino” Corriere dello Sport Roma-Fiorentina 1-1: pareggio di Milenkovic / DIRETTA

Nella prima mezz’ora non è mai riuscita a coinvolgere Dzeko e se Dzeko resta fuori dal gioco la Roma non morde e nemmeno graffia. La Roma ha costruito con Dzeko (murato da Caceres) e con Mkhitaryan du ...

La Lazio vince e agguanta l’Atalanta, pari Roma e Torino salvo

ROMA (ITALPRESS) – Lazio al terzo posto in classifica a due giornate dalla fine, Roma rafforza la quinta posizione utile per l’Europa League, festeggiano la salvezza Udinese e Torino. I biancocelesti ...

Nella prima mezz’ora non è mai riuscita a coinvolgere Dzeko e se Dzeko resta fuori dal gioco la Roma non morde e nemmeno graffia. La Roma ha costruito con Dzeko (murato da Caceres) e con Mkhitaryan du ...ROMA (ITALPRESS) – Lazio al terzo posto in classifica a due giornate dalla fine, Roma rafforza la quinta posizione utile per l’Europa League, festeggiano la salvezza Udinese e Torino. I biancocelesti ...