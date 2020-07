Roma. Torpignattara, chiuso negozio di ottica: tre persone positive al Coronavirus (Di domenica 26 luglio 2020) L’Unità di Crisi Regione Lazio informa che a Roma è stata sospesa l’attività di un negozio di ottica per cluster familiare con tre persone positive. Si tratta di un negozio situato in zona Torpignattara, ma la Regione non rilascia ulteriori informazioni in merito a quale sia l’esercizio commerciale. A rimanere contagiati i componenti di una famiglia, tutti lavoratori all’interno dell’ottica. E’ in l’indagine epidemiologica per scoprire l’origine del contagio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

mattinodinapoli : Roma, chiuso un negozio di ottica a Torpignattara: tre persone positive, è un focolaio familiare - CorriereCitta : Roma. Torpignattara, chiuso negozio di ottica: tre persone positive al Coronavirus - 79_Alessio : RT @romatoday: Coronavirus Roma, a #Torpignattara chiuso negozio di ottica: positive 4 persone. Indagine della Asl - paolorm2012 : Chiuso un negozio di ottica a Torpignattara: tre persone positive, è un focolaio familiare - paolorm2012 : Coronavirus Roma, a Torpignattara chiuso negozio di ottica: positive 4 persone. Indagine della Asl -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Torpignattara Coronavirus Roma, a Torpignattara chiuso negozio di ottica: positive 4 persone. Indagine della Asl RomaToday Roma, Assalti Frontali trent'anni di rap ribelle nella città che resiste

Dal l'inno del lago che combatte "in mezzo ai mostri di cemento e diventa un sogno che si avvera" al Prenestino. Alla rivolta contro i roghi della paura di Centocelle fino alla mobilitazione solidale ...

Roma, la Polizia ha arrestato 8 persone nella giornata di ieri

Roma, 23 lug. (askanews) - Anche nella giornata di ieri stata ... gli equipaggi delle volanti e del commissariato Torpignattara, hanno arrestato madre e figlio, peruviani di 44 e 20 anni, per furto ...

Dal l'inno del lago che combatte "in mezzo ai mostri di cemento e diventa un sogno che si avvera" al Prenestino. Alla rivolta contro i roghi della paura di Centocelle fino alla mobilitazione solidale ...Roma, 23 lug. (askanews) - Anche nella giornata di ieri stata ... gli equipaggi delle volanti e del commissariato Torpignattara, hanno arrestato madre e figlio, peruviani di 44 e 20 anni, per furto ...