Roma | precipita dalla terrazza del Pincio | morto 21enne

Un ragazzo di 21 anni è deceduto la notte scorsa a Roma dopo esser precipitato dalla terrazza del Pincio durante un'accesa discussione con la fidanzata. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane e la sua fidanzata stavano discutendo quando il 21enne si sarebbe lanciato dalla terrazza del Pincio, precipitando per circa 15 metri.È accaduto intorno alle 2.30 di questa notte ed è stata la stessa fidanzata del 21enne, ubriaco al momento della tragedia, a lanciare l'allarme. A nulla sono valsi i repentini soccorsi: il giovane, originario del Sudamerica, era in condizioni gravissime ed è deceduto poco dopo il suo trasporto in ospedale.

