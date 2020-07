Roma, per Pellegrini frattura al setto nasale: domani l'intervento (Di domenica 26 luglio 2020) Roma - La Roma è uscita dal campo con i tre punti, Lorenzo Pellegrini è uscito dal campo in anticipo per un brutto infortunio. Il centrocampista giallorosso è stato costretto alla sostituzione al 60' ... Leggi su corrieredellosport

