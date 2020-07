Roma, nuove corse per andare al mare nel weekend: ecco quali (Di domenica 26 luglio 2020) Al fine di incrementare il turismo regionale, Trenitalia in collaborazione con la Regione Lazio ha predisposto 16 corse straordinarie verso il litorale laziale nel weekend. I treni saranno attivi il sabato e la domenica a partire dal 25 luglio e fino al 9 agosto. Le linee interessate sono le seguenti: FL5 Roma-Civitavecchia, FL7 Roma- Minturno e FL8 Roma-Nettuno. Utile ricordare che le corse sono state programmate in ottemperanza alle disposizioni anti-contagio, in modo da evitare assembramenti e garantendo il distanziamento sociale. Leggi anche: Roma, arriva un algoritmo per diminuire il sovraffollamento dei treni su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

SkyTG24 : Coronavirus, a Roma troppi assembramenti: nuove chiusure nelle piazze della movida - Avvenire_Nei : I numeri. Effetto Covid e nuove emergenze: a Roma la povertà mangia le famiglie - carlosibilia : Oggi con @virginiaraggi siamo tornati alla I.I.A. di #Flumeri. Entro la fine dell' anno saranno Roma avrà altri 40… - CorriereCitta : Roma, nuove corse per andare al mare nel weekend: ecco quali - LatinaBiz : Pontina Sono nove le opere che il Governo giallo- rosso sbloccherà nel Lazio. Ci sono autostrade, linee ferroviari… -