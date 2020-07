Roma, litiga con la fidanzata e poi si lancia dalla Terrazza del Pincio: morto (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia e choc a Roma per la morte di un 21enne in piena notte: il giovane si è lanciato dalla Terrazza del Pincio dopo aver litigato con la ragazza Una tragedia immane: tutta Roma è sotto choc per la notizia del suicidio di un ragazzo di appena 21 anni avvenuto nella notte nei pressi della Terrazza del Pincio, in viale Gabriele d’Annunzio. Come riporta il Messaggero, il giovane aveva da poco litigato con la fidanzata e la discussione per la questione sentimentale lo ha portato a compiere questo estremo gesto. Il fatto è avvenuto intorno alle 2:30: il 21enne ha fatto un volo di 15 metri, prima di schiantarsi al suolo e morire subito dopo. Inutili i soccorsi chiamati ... Leggi su zon

rep_roma : Roma, litiga con la fidanzata e si butta dalla terrazza del Pincio: morto ragazzo di 21 anni [aggiornamento delle 1… - rep_roma : Roma, litiga con la fidanzata e si butta dalla terrazza del Pincio: morto ragazzo di 21 anni [aggiornamento delle 1… - agenzia_nova : #Roma Un bicchiere di troppo e una discussione con la fidanzata per motivi sentimentali hanno portato un giovane 21… - Cardono_w : Io: E' bello morire d' amore e non per amore Roma, litiga con la fidanzata e si lancia dalla terrazza del Pincio:… - theredmask2019 : RT @repubblica: Roma, litiga con la fidanzata e si butta dalla terrazza del Pincio: morto ragazzo di 21 anni -