Roma, il futuro è ancora incerto: si continua a trattare per il passaggio di proprietà (Di domenica 26 luglio 2020) Sullo sfondo del momento di una Roma in cerca del quinto posto che significa accesso diretto ai gironi di Europa League, c'è sempre e comunque la questione del passaggio di proprietà del club. James Pallotta ha deciso da un pezzo di cedere, ma la situazione resta sempre ingarbugliata. Fino ad ora l'unica offerta tangibile resta ancora quella di Dan Friedkin. Il magnate texano aveva già messo le mani sulla Roma a febbraio, salvo poi bloccare tutto dopo l'arrivo del Coronavirus e della... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Roma futuro Nuova proprietà Roma, futuro incerto per i giallorossi: si tratta Calcio News 24 Roma, sprint per l'Europa: servono ancora 6 punti per arrivare sopra al Milan

Il traguardo è lì, in fondo al prossimo weekend. Mancano 3 tappe, ma la Roma sa, al momento, di doverne vincerne per forza 2. In sintesi: servono 6 punti per avere la certezza di chiudere il campionat ...

