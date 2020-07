Roma, i convocati di Fonseca per sfida contro la Fiorentina: Santon e Under assenti (Di domenica 26 luglio 2020) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei convocati per il match della 36° giornata contro la Fiorentina. All’Olimpico i giallorossi alle ore 19.30 di domenica 26 luglio accoglieranno la viola con l’obiettivo di fare tre punti ed ipotecare il prima possibile il quinto posto per evitare i preliminari di Europa League. Tra gli assenti risultano i nomi di Mirante, Ibanez, Santon e Under. Portieri:Cardinali Fuzato Pau Lopez Difensori: Smalling Zappacosta Çetin Mancini Fazio Kolarov Peres Spinazzola Calafiori Centrocampisti: Cristante Pellegrini Perotti Villar Veretout Pastore Diawara Mkhitaryan Zaniolo Attaccanti: Dzeko Kalinic Perez Kluivert Leggi su sportface

