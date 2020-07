Roma, frattura al setto nasale per Pellegrini: domani si opera (Di domenica 26 luglio 2020) Lorenzo Pellegrini ha riportato una frattura al setto nasale contro la Fiorentina: il centrocampista della Roma si opererà Lorenzo Pellegrini ha riportato una frattura al setto nasale dopo uno scontro di gioco con Nikola Milenkovic, durante la sfida contro la Fiorentina. Il centrocampista della Roma domattina verrà sottoposto a intervento chirurgico dopo aver svolto gli accertamenti clinici al termine della partita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

