Roma – Fiorentina – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e in streaming (Di domenica 26 luglio 2020) Roma – Fiorentina è una delle partite più interessanti della 36esima giornata di Serie A, sopratutto per l’urgenza di fare punti da parte dei giallorossi, attualmente 5° in classifica, virtualmente qualificata per la fase a gironi della prossima Europa League. La partita avrà inizio alle ore 19.30 domenica 26 luglio allo stadio Olimpico di Roma Dopo un inizio di campionato post covid non all’altezza, Fonseca ha trovato tranquillità e la squadra ha ripreso a girare a Dovere, ed anche l’attacco ha ripreso a segnare con regolarità: 4 vittorie nelle ultime 5 hanno portato i capitolini a 61 punti, ma il Milan, che ha pareggiato con l’Atalanta dista un solo punto. Campionato senza oramai obiettivi da parte della Fiorentina, che in ... Leggi su giornal

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - acffiorentina : ?? VINTAGE VIOLA ?? Roma ?? 2015 ?? #Gonzalo #Alonso #Basanta ???#RomaFiorentina #ForzaViola ??#Fiorentina - Yuri2852011 : @Gianlu_Sir Cazzo ,fa scassare però ,parla alle galline come parlava ai giornalisti ????,un po' mi manca ,gli paracul… - ElCla5 : ?????????????? Southampton-Sheffield 17.00h West Ham-Aston Villa 17.00h ???? Play Off Ascenso Barça B-Sabadell 20.00h Caste… -