Roma-Fiorentina, Pellegrini sostituito per possibile frattura al naso: entra Zaniolo (Di domenica 26 luglio 2020) Lorenzo Pellegrini è stato sostituito al 61′ di Roma-Fiorentina, match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2019/2020, a causa di una potenziale frattura al naso derivata da un durissimo scontro con Nikola Milenkovic. Fastidiosa tegola per il centrocampista italiano e per il club giallorosso, seppur i tempi di recupero non siano naturalmente delineabili ad una visione superficiale del contrasto. Nicolò Zaniolo ha preso il posto di Pellegrini, come sancito dall’allenatore lusitano Paulo Fonseca. Leggi su sportface

