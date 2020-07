Roma-Fiorentina, ore 19.30: le probabili formazioni (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la goleada contro la Spal, la Roma ospita la Fiorentina (reduce dal pari di San Siro contro l'Inter) per cercare punti preziosi per la zona Europa. Il calcio d'inizio all'Olimpico di Roma è in programma per le 19.30: ecco le probabili formazioni del match. Roma SPAL v AS Roma - Serie A Nel 3-4-1-2, Pau Lopez avrà davanti a sé Smalling a guidare la difesa in compagnia di Mancini e Kolarov, con Bruno Peres e Spinazzola confermati sulla fasce. L'unico ballottaggio riguarda il centrocampo,... Leggi su 90min

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - LAROMA24 : ROMA-FIORENTINA, i convocati di Fonseca: ancora out Ibanez, Under e Mirante #AsRoma - mattybtags1991 : RT @ASRomaEN: ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - jaffraydouglas : RT @ASRomaEN: ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina -