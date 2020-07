Roma-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di domenica 26 luglio 2020) Roma e Fiorentina si affrontano nella 36° giornata di Serie A 2019/2020. I capitolini vogliono consolidare il quinto posto per evitare i preliminari di Europa League, nessuna motivazione invece per la Fiorentina saldamente stabile all’undicesima posizione che non incontra forse le aspettative del pre stagione. All’andata premiò la banda di Fonseca capace di imporsi per 1-4. Domenica 26 luglio alle ore 19.30 inizierà l’incontro che sarà trasmesso su Sky Sport Serie A in diretta tv e sullo stesso canale per la diretta streaming sulla piattaforma di Sky Go. Leggi su sportface

ilRomanistaweb : ?? Le probabili formazioni di #RomaFiorentina - ansacalciosport : Calcio: Fonseca, Roma in un buon momento ma deve crescere. Tecnico:'Contro la Fiorentina sarà dura ma vogliamo vinc… - ansacalciosport : Calcio:arbitri; Fourneau per Juve-Samp, a Volpi Verona-Lazio. Roma-Fiorentina affidata a Chiffi di Padova | #ANSA - danilo_budite : RT @VoceGiallorossa: ? @OfficialASRoma - @acffiorentina - I duelli del match ??? @danilo_budite #ASRoma #RomaFiorentina - danilo_budite : RT @VoceGiallorossa: ??? Cambio Campo - Marchini 'La @acffiorentina dovrà essere brava a reggere l'urto della @OfficialASRoma. @JordanVereto… -