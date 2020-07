Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni di Roma e Fiorentina, gara in programma alle ore 19:30. Queste le scelte dei due allenatori: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouame, Ribey. All. Iachini Foto: profilo twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

