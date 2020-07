Roma-Fiorentina, la denuncia di Adinolfi: “Bestemmie a raffica in onda su Sky, è molto grave” (Di domenica 26 luglio 2020) Stadi vuoti, parola ai protagonisti, talvolta eccessivamente presi dalla foga. Parolacce ed espressioni blasfeme hanno fatto da contorno a Roma-Fiorentina, match dell’Olimpico trasmesso da Sky Sport. Un episodio fortemente denunciato dal giornalista Mario Adinolfi che su Twitter scrive: “Informo i responsabili di Sky Calcio che nel corso dell’episodio del rigore a favore della Roma nel match con la Fiorentina sono state mandate in onda bestemmie a raffica catturate dai microfoni di campo. Questa sciatteria, peraltro prevedibile e evitabile, è molto grave“. Informo i responsabili di Sky Calcio che nel corso dell’episodio del rigore a favore della Roma nel match con la ... Leggi su sportface

