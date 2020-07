Roma-Fiorentina, il gol di Milenkovic: sovrastato Diawara su calcio d’angolo (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) La Fiorentina sigla l’1-1 all’Olimpico grazie alla rete di Nikola Milenkovic. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la sfera viene scodellata in area verso il difensore serbo, perso da Diawara: il difensore viola sovrasta di testa il centrocampista della Roma e spinge il pallone all’angolo lontano e batte Pau Lopez. Ottima partenza per gli uomini di Iachini in questa ripresa: l’entrata in campo di Cutrone con Vlahovic ha rivitalizzato la squadra. E’ la Viola ora a tenere il pallino del gioco, nella speranza di piazzare il colpaccio all’Olimpico. Leggi su sportface

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - ASRomaFRA : ?????? MATCH ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19h30 ?? FORZA ROMA ! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - ZonaGiallorossa : In bocca al lupo Lorenzo???? #RomaFiorentina #Roma???? #zonagiallorossa #Pellegrini #Match #Fiorentina #like4likes - Shoronpo_milan : RT @acffiorentina: MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorentina… -