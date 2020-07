Roma-Fiorentina, Fonseca: “Vittoria importante, Zaniolo ha grandi qualità” (Di domenica 26 luglio 2020) “Era una partita difficile. La Fiorentina non perdeva da sei partite, ma penso che oggi abbiamo creato molte occasioni da gol. È stata una vittoria importante. Abbiamo sbagliato in occasione del gol di Pezzella, ma non hanno avuto altre opportunità. Non abbiamo problemi sulle palle ferme di solito, ma vedremo di correggere questo errore”. Queste le parole del tecnico lusitano Paulo Fonseca, dopo la vittoria casalinga della sua Roma contro la Fiorentina per 2-1. “Zaniolo titolare a Torino? Penso che abbia delle grandi qualità, ma non possiamo dimenticare che è giovane e si sta riprendendo da un infortunio – ha proseguito l’allenatore portoghese ai microfoni di Sky – Non va bene mettergli tutta questa ... Leggi su sportface

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - ric_bravens : RT @marioadinolfi: Informo i responsabili di Sky Calcio che nel corso dell’episodio del rigore a favore della Roma nel match con la Fiorent… - AgReds : RT @Scoglionati: COMPLIMENTI A CHIFFI (TERZA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA) E AL VAR....PER AVERE FALSATO IL RISULTATO! -