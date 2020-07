Roma-Fiorentina, Adinolfi contro Sky: sul rigore si sono sentite le bestemmie (Di domenica 26 luglio 2020) Mario Adinolfi stava guardando la partita in tv quando qualcosa lo ha fatto indignare: "Informo i responsabili di Sky Calcio che nel corso dell'episodio del rigore a favore della Roma nel match con la Fiorentina sono state mandate in onda bestemmie a raffica catturate dai microfoni di campo. Questa sciatteria, peraltro prevedibile e evitabile, è molto grave", è il tweet che l'ex parlamentare del Pd, fondatore del partito Popolo della Famiglia e direttore del quotidiano online cattolico La Croce ha affidato alla rete. L'indignazione di Adinolfi si è però scontrata con gli hater che gli hanno risposto con bestemmie o insulti sull'altra sua fede, quella juventina. Leggi su iltempo

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - mar_bor11 : RT @_TEDDYBEARS__: Nelle ultime giornate: -Roma-Parma: rigore netto non dato al Parma -Roma-Verona: Rigore netto non dato al Verona sullo… - Scoglionati : COMPLIMENTI A CHIFFI (TERZA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA) E AL VAR....PER AVERE FALSATO IL RISULTATO!… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fiorentina

L’allenatore della Roma, Fonseca, ha parlato così, a Sky Sport, dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina: “Questa era una partita difficile e i viola venivano da buonissimi risultati. Oggi abbiam ...Discussioni in Roma-Fiorentina per il rigore che regala la vittoria ai giallorossi: un tocco dell’arbitro Chiffi nell’azione incriminata Roma-Fiorentina decisa nel finale da un calcio di rigore per i ...