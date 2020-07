Roma-Fiorentina 2-1, i tifosi del Milan furiosi con Chiffi: le reazioni social (Di domenica 26 luglio 2020) La Roma batte 2-1 la Fiorentina grazie a due calci di rigore realizzati da Jordan Veretout e torna a +4 sul Milan, andando quasi a blindare definitivamente il quinto posto, che permetterebbe ai giallorossi di evitare i preliminari di Europa League. A tenere banco, però, sono le grandi polemiche che la gara di questa sera si lascerà alle spalle, a causa del discutibile arbitraggio di Daniele Chiffi. Il direttore di gara, infatti, è stato duramente attaccato sui social dai tifosi del Milan per il secondo penalty concesso ai giallorossi: Dzeko viene travolto in area di rigore da Terracciano, dopo aver già scaricato il pallone e per di più a seguito di un tocco dello stesso Chiffi. Calcio di rigore molto dubbio, ... Leggi su sportface

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - LAROMA24 : Roma-Fiorentina, DIAWARA: 'Tre punti importanti, vogliamo continuare così' #AsRoma - CarolRadull : FT Bologna 3-2 Lecce AS Roma 2-1 Fiorentina Cagliari 0-1 Udinese Spal 1-1 Torino Verona 1-5 Lazio #TheScoreKE #SerieA -