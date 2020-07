Roma-Fiorentina 2-1, i giallorossi proteggono il quinto posto: le pagelle (Di domenica 26 luglio 2020) All’Olimpico Roma-Fiorentina termina 2-1 grazie alla doppietta di Veretout e il gol di Milenkovic. I giallorossi proteggono il quinto posto dal Milan Allo stadio Olimpico va in scena Roma-Fiorentina, gara valida per la 36° giornata di Serie A TIM. I giallorossi hanno assolutamente bisogno di vincere per non mettere a rischio il quinto posto valido per l’accesso diretto all’Europa League, insidiato dal Milan di Pioli. Buon inizio per gli uomini di Fonseca, che dopo aver dominato il primo tempo passano in vantaggio proprio allo scadere di quest’ultimo, grazie al gol di Veretout su rigore. Nel secondo tempo reagisce la Fiorentina, che trova il pareggio con ... Leggi su bloglive

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : SUPER TERRACCIANO | ?? 85' Pietro para tutto ma contro di lui fischiato alla fine un rigore improbabile Roma ?? Fio… - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - TeofiloSteven : RT @_TEDDYBEARS__: Nelle ultime giornate: -Roma-Parma: rigore netto non dato al Parma -Roma-Verona: Rigore netto non dato al Verona sullo… - gaetanofabiano : @lucianonobili 2 @matteorenzi 1 Roma 2 - Fiorentina 1 @matteorenzi levare con quel borioso sussiego la mascherina d… -