Roma-Fiorentina 1-1: pareggio di Milenkovic / DIRETTA (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo un primo tempo non proprio entusiasmante serve una scossa alla Fiorentina in questo secondo tempo. Iachini cambia l'attacco e inserisce Vlahovic e Cutrone al posto di Kouame e Ribéry. I viola ... Leggi su lanazione

ASRomaEN : ?????? MATCHDAY ?????? ?? Fiorentina ?? Stadio Olimpico ? 19:30 ?? Forza Roma! ?? #ASRoma #RomaFiorentina - acffiorentina : MILENKOVIIIIIIIIIIIIIIIIIIC | ?? Goal del pareggio con un perfetto colpo di testa di Milenkovic. Roma ?? Fiorenti… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - Antoniodnaross1 : Vogliono aiutarli è evidente #Roma #Fiorentina - KMA19_ : Roma - Fiorentina vla la 2e mt -