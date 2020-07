Rocco Casalino difende il compagno: «Vittima del trading online, non ha puntato su titoli italiani» (Di domenica 26 luglio 2020) Innanzitutto, la smentita sulle cifre. Secondo la Verità, infatti, le analisi dell’Antiriciclaggio sul compagno Rocco Casalino non riguarderebbero 150mila euro, ma 18mila euro, con gli stessi soldi che circolavano sempre. Poi, tutto il resto. Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accettato di parlare con il Corriere della Sera di quanto reso noto a proposito del compagno (con cui tra le altre cose sta attraversando un periodo di crisi) José Carlos Alvarez Aguila. La Verità aveva parlato delle analisi dell’Antiriciclaggio su una cifra molto più alta di quella che in realtà dovrebbe essere. Attenzione che si giustifica anche per il delicato ruolo ricoperto da Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio. LEGGI ... Leggi su giornalettismo

