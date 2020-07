Roberta Rei, brutta caduta in vacanza: portata in ospedale (Di domenica 26 luglio 2020) La iena Roberta Rei è stata vittima di una brutta caduta, per la quale è stata portata in ospedale. La giornalista rassicura sulle sue condizione e spiega ai fan di Instagram che non è niente di grave. Immediato il supporto dei compagni del programma Le Iene, che dovrebbero tornare il prossimo autunno con due appuntamenti settimanali. Roberta Rei cade dalle scale: “Non è grave” L’ex atleta ora diventata iena di punta della trasmissione Mediaset ha avuto una disavventura in vacanza. Come racconta lei stessa sui social, “succede che volevo andare al mare, ma sono caduta dalle scale e sono finita in ospedale. Ma non è grave, solo doloroso“. Roberta ... Leggi su thesocialpost

