Risultati Serie A, 36ª giornata: poker Lazio, Roma di nuovo avanti [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 26 luglio 2020) Risultati Serie A – 36ª e terzultima giornata del massimo campionato italiano. Niente sosta, si comincia subito dopo il turno precedente terminato giovedì. L’anticipo del venerdì è a San Siro, tra Milan e Atalanta. Finisce 1-1, con Zapata che risponde a Calhanoglu. Tre gare al sabato, le prime due vedono vittoriose le squadre in trasferta. Il Parma sbanca Brescia, l’Inter sbanca Genova. In serata, Napoli-Sassuolo finisce 2-0. Il Bologna supera 3-2 il Lecce e condanna la squadra di Liverani. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. I Risultati VENERDI’ ore 21.45 Milan-Atalanta 1-1 (14′ Calhanoglu, 33′ Zapata) (LE PAGELLE) SABATO ore 17.15 Brescia-Parma 1-2 (59′ Darmian, 62′ Dessena, 81′ Kulusevski) ore ... Leggi su calcioweb.eu

