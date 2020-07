Risultati Serie A, 36ª giornata LIVE: raddoppio Juve con Bernardeschi [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 26 luglio 2020) Risultati Serie A – 36ª e terzultima giornata del massimo campionato italiano. Niente sosta, si comincia subito dopo il turno precedente terminato giovedì. L’anticipo del venerdì è a San Siro, tra Milan e Atalanta. Finisce 1-1, con Zapata che risponde a Calhanoglu. Tre gare al sabato, le prime due vedono vittoriose le squadre in trasferta. Il Parma sbanca Brescia, l’Inter sbanca Genova. In serata, Napoli-Sassuolo finisce 2-0. Nella prima gara della domenica, il Bologna supera 3-2 il Lecce e condanna la squadra di LIVErani, quasi retrocessa in B. Nelle gare delle 19.30 vincono le due romane: la Lazio ne fa 5 a domicilio al Verona, la Roma batte la Fiorentina con due rigori. L’Udinese sbanca Cagliari, 1-1 tra Spal e Torino. Di seguito il programma completo e la ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati serie A, gol e highlights: Torino e Udinese si salvano Sky Sport Spal, Di Biagio: "Abbiamo cercato di battere il Torino"

FERRARA-"Volevamo fortemente vincere". Lo ha dichiarato Gigi Di Biagio, allenatore della Spal, dopo la gara con il Torino ai microfoni di Sky: "Nel primo tempo non siamo riusciti ad alzare i ritmi, po ...

MotoGP GP Andalusia 2020: risultati di oggi e classifica

Duello Yamaha per il secondo posto con Valentino Rossi e Maverick Vinales che duellano ruota a ruota per prendere il posto alle spalle del leader Quartararo. I due piloti del team Yamaha sono autori d ...

