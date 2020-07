Risultati Serie A, 36ª giornata LIVE: la Juventus può festeggiare lo scudetto [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 26 luglio 2020) Risultati Serie A – 36ª e terzultima giornata del massimo campionato italiano. Niente sosta, si comincia subito dopo il turno precedente terminato giovedì. L’anticipo del venerdì è a San Siro, tra Milan e Atalanta. Finisce 1-1, con Zapata che risponde a Calhanoglu. Tre gare al sabato, le prime due vedono vittoriose le squadre in trasferta. Il Parma sbanca Brescia, l’Inter sbanca Genova. In serata, Napoli-Sassuolo finisce 2-0. Nella prima gara della domenica, il Bologna supera 3-2 il Lecce e condanna la squadra di LIVErani, quasi retrocessa in B. Nelle gare delle 19.30 vincono le due romane: la Lazio ne fa 5 a domicilio al Verona, la Roma batte la Fiorentina con due rigori. L’Udinese sbanca Cagliari, 1-1 tra Spal e Torino. Di seguito il programma completo e la ... Leggi su calcioweb.eu

SerieA : I risultati aggiornati della 3??5??ª giornata! Partita per partita. ? Non perderti nessuna news, scarica l’App uff… - UgoBaroni : RT @SkySport: CAGLIARI-UDINESE 0-1 Risultato finale ? ? #Okaka (3') ? ?? - UgoBaroni : RT @SkySport: SPAL-TORINO 1-1 Risultato finale ? ? #Verdi (57’) ? #DAlessandro (80’) ? ?? - MondoNapoli : Serie A, terminano i match delle 19.30: i risultati e i marcatori - - zazoomblog : Risultati Serie A 36ª giornata: la Lazio fa cinquina la Roma vince di rigore [FOTO e CLASSIFICA] - #Risultati… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Serie Risultati serie A, gol e highlights: Torino e Udinese si salvano Sky Sport Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Dzeko c'è, Chiesa e Ribery dal 1'

Tutto pronto per Roma-Fiorentina, gara in programma alle 19.30 e valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi vogliono dare continuità ai loro risultati dopo la scorpacciata di ...

Inter da scudetto in trasferta ma non in casa. I perché della sindrome San Siro

Se il campionato si assegnasse solo in base alle trasferte, l’Inter sarebbe di gran lunga prima. Lontano da San Siro i nerazzurri hanno raccolto 40 punti in 18 partite. Sette in più di quanti ne abbia ...

Tutto pronto per Roma-Fiorentina, gara in programma alle 19.30 e valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A. I giallorossi vogliono dare continuità ai loro risultati dopo la scorpacciata di ...Se il campionato si assegnasse solo in base alle trasferte, l’Inter sarebbe di gran lunga prima. Lontano da San Siro i nerazzurri hanno raccolto 40 punti in 18 partite. Sette in più di quanti ne abbia ...