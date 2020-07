Risultati Serie A, 36ª giornata: la Lazio fa cinquina, la Roma vince di rigore [FOTO e CLASSIFICA] (Di domenica 26 luglio 2020) Risultati Serie A – 36ª e terzultima giornata del massimo campionato italiano. Niente sosta, si comincia subito dopo il turno precedente terminato giovedì. L’anticipo del venerdì è a San Siro, tra Milan e Atalanta. Finisce 1-1, con Zapata che risponde a Calhanoglu. Tre gare al sabato, le prime due vedono vittoriose le squadre in trasferta. Il Parma sbanca Brescia, l’Inter sbanca Genova. In serata, Napoli-Sassuolo finisce 2-0. Nella prima gara della domenica, il Bologna supera 3-2 il Lecce e condanna la squadra di Liverani, quasi retrocessa in B. Nelle gare delle 19.30 vincono le due Romane: la Lazio ne fa 5 a domicilio al Verona, la Roma batte la Fiorentina con due rigori. L’Udinese sbanca Cagliari, 1-1 tra Spal e Torino. Di ... Leggi su calcioweb.eu

