Risultati Premier League – Manchester Utd e Chelsea in Champions, Tottenham in Europa League: i verdetti [FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Premier League – Si chiude un’entusiasmante stagione di Premier League, che ha visto il trionfo del Liverpool di Jurgen Klopp. Ultima giornata spettacolare. Tanti i verdetti arrivati negli ultimi 90 minuti. Manchester United e Chelsea ottengono i due posti per la prossima Champions League, resta tagliato fuori il Leicester che si deve accontentare dell’Europa League insieme al Tottenham di Mourinho. Per l’Arsenal resta soltanto la finale di FA Cup per provare ad entrare in Europa, altrimenti sarà il Wolverhampton a disputare i preliminari. Watford e Bournemouth ... Leggi su calcioweb.eu

