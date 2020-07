Risultati Premier League LIVE, ultima giornata – Avanti Arsenal, Tottenham e Bournemouth (Di domenica 26 luglio 2020) Premier League – Si chiude un’entusiasmante stagione di Premier League, che ha visto il trionfo del LIVErpool di Jurgen Klopp. ultima giornata spettacolare. Tanti i verdetti ancora da scrivere negli ultimi 90 minuti. Manchester United, Leicester e Chelsea si giocano due posti per la prossima Champions League. Il Tottenham di Mourinho prova ad agguantare l’Europa League. Aston Villa, Watford e Bournemouth lottano per non retrocedere. Di seguito il programma completo e la classifica. I Risultati Arsenal-Watford 1-0 Burnley-Brighton 0-0 Chelsea-Wolverhampton 0-0 Crystal Palace-Tottenham 0-1 Everton-Bournemouth ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Risultati Premier Risultati Premier League LIVE, ultima giornata – Arsenal e Newcastle subito in vantaggio CalcioWeb Berlusconi: "Basta stato d’emergenza, Conte si dia una mossa"

Silvio Berlusconi sarebbe propenso a votare immediatamente il Mes, nonostante la contrarietà dei suoi alleati. Il leader di Forza Italia ha spiegato al Corriere che non si tratterebbe di un voto di fi ...

Segnalato all'antiriciclaggio: guai per il fidanzato di Casalino

Capo dell'ufficio stampa e portavoce del premier Giuseppe Conte, è ormai divenuto una figura indispensabile per l'attuale esecutivo, eppure delle nubi paiono adesso addensarsi all'orizzonte per Rocco ...

