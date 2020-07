Risultati amichevoli NBA – San Antonio ko ma Belinelli brilla, Lakers e Bucks non sbagliano: sorridono i Pelicans di Melli (Di domenica 26 luglio 2020) Programma ricco di amichevoli nella bolla di Orlando nelle ultime ore, dal tardo pomeriggio di ieri fino a notte fonda sono stati molti i match disputati con numerose sorprese. Dopo il ko di pochi giorni fa, i Lakers tornano al successo contro i Magic, imponendosi 112-119 trascinati dal solito LeBron James, capace di mettere a referto 20 punti e 7 assist. Successo anche per Milwaukee, che non lascia scampo a Sacramento imponendosi 123-131. brilla Marco Belinelli con 14 punti, ma gli Spurs cedono 119-124 ai Nets. Sei invece i punti per Melli nella vittoria dei Pelicans su Denver, a cui non bastano i 28 punti in 27 minuti con 7/10 da tre punti di Troy Daniels. Successi infine anche per Utah e Clippers contro Miami e Washington. I Risultati delle ... Leggi su sportfair

Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, vincono le due L.A. e i Pelicans di @NikMelli, perde San Antonio ma @marcobelinelli convince - Fprime86 : RT @SkySport: Vincono le due L.A. e Melli, Belinelli ne segna 14 - SkySport : Vincono le due L.A. e Melli, Belinelli ne segna 14 - sportli26181512 : NBA, vincono le due L.A. e i Pelicans di Melli, perde San Antonio ma Belinelli convince: LeBron James guida i Laker… - SkySportNBA : NBA, vincono le due L.A. e i Pelicans di @NikMelli, perde San Antonio ma @marcobelinelli convince -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati amichevoli NBA, i risultati delle amichevoli: OKC domina, 9 punti per Gallinari. Vince Philadelphia Sky Sport A Disney World continuano le amichevoli: la star dei Clippers gira a vuoto contro Washington

Mentre nella bubble scoppia il caso Lou Williams, uscito, con il benestare della Lega, dal campus per presenziare a un funerale ma fotografato insieme al rapper Jack Harlow in uno strip club di ...

NBA, i risultati delle amichevoli: OKC domina, 9 punti per Gallinari. Vince Philadelphia

Carmelo Anthony in forma smagliante, l’esperimento tattico con Ben Simmons e i giovani ...

Mentre nella bubble scoppia il caso Lou Williams, uscito, con il benestare della Lega, dal campus per presenziare a un funerale ma fotografato insieme al rapper Jack Harlow in uno strip club di ...Carmelo Anthony in forma smagliante, l’esperimento tattico con Ben Simmons e i giovani ...