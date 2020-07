Riot, un corto animato introduce il nuovo campione di LoL (Di domenica 26 luglio 2020) Un paio di spade si incrociano su un campo di battaglia spazzato dalla pioggia. I combattenti si muovono con grazia, come se danzassero. Tra schizzi di sangue si parla di onore. Ci vuole meno di un minuto perché lo spettatore capisca il difficile rapporto tra questi due fratelli. Sembra una scena di un film sui samurai, invece è tratto dall’ultimo cortometraggio animato di League of Legends. Lo sviluppatore Riot ha realizzato un bellissimo filmato anime per rivelare ufficialmente l’ultimo campione del gioco: Yone, una sorta di personaggio samurai demoniaco. Questo tipo di rivelazioni animate non sono una novità per Riot ma il filmato su Yone – soprannominato “Kin of the Stained Blade” – è più lungo e più ambizioso di ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Riot corto League of Legends - Nuovo corto dedicato a Yone Naturalborngamers.it